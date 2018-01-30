В Северодонецке с крыш свисают сосульки в несколько метров (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) на одной из центральных улиц города, проспекте Гвардейском, с крыш свисают сосульки размером в несколько метров. Коммунальщики начали их убирать, обещают привлечь всю спецтехнику.

Местная жительница Наталья рассказала, что возле их дома не убирают, а сосульки там примерно 1-1,5 метра висят дней 5.

Северодончанин Сергей считает, что нужно избегать ходить рядом с домами и обходить опасные места, внимательно смотреть вверх.

На соседней улице во дворе работают коммунальщики. При помощи специальной вышки сосульки сбивают. «2,5 метра сосулька висит и куда она полетит – неизвестно. Вот балкон второго этажа она просто разобьет. И кому они потом будут предъявлять претензии? По-хорошему они должны в суд подать на ЖЭК за то, что они не сняли вовремя сосульки», – говорит северодончанка Елена.

Северодончанка Галина рассказала, что видит первый раз, как коммунальщики убирают сосульки. В основном, соседи с окна могут шваброй сбить. «Я здесь живу 50 лет и никогда не видела, чтобы машина ездила и убирала», – поделилась женщина.

По словам заместителя Северодонецкого городского головы Алексея Яроша, на улицах города будут работать 3 такие вышки. Начнут с социальных и образовательных учреждений. «Составится график и завтра с утра уже начнется работа. В принципе, уже работа началась сегодня со здания исполкома. Все здания коммунальных предприятий – школы, сады – все сосульки будут убраны», – сообщил Ярош.

Если сосулька упадет на человека, ответственность будет нести жилсервис или Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), рассказал юрист Игорь Слесарев. С них можно требовать возмещение ущерба, в том числе и морального. «Человеку придется доказать, что именно вследствие падения сосульки причинен ему ущерб. Поэтому в случае, если это произошло, нужно вызывать полицию, "скорую" помощь, если будут свидетели, то надо записать данные этих людей, чтобы они смогли подтвердить. И в дальнейшем сохранять медицинскую документацию, чеки, рецепты», – рассказал юрист.

Если сосулька повредит авто, добавил юрист, владелец сначала должен доказать, что оно было припарковано в разрешенном месте.

По материалам видеосюжета «UA: ДОНБАСС» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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