Прецедентное решение: ЕСПЧ отказал жителю Луганска в иске против Украины. Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал жителю Луганска в удовлетворении иска против Украины, поданного о нарушении его прав на передвижение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 января, в ходе брифинга заявил министр юстиции Украины Павел Петренко (на фото).

«Те дела, которые касаются нарушений прав человека между физическим лицом и государством, которые подаются в ЕСПЧ по событиям на территории Донбасса и аннексированного Крыма, принимаются судом и коммуницируются. Президент ЕСПЧ указал на 3 тыс. дел, но есть одна деталь, я могу об этом публично заявить – это иски к двум государствам: и к Украине, и к России», – сказал он.

Петренко также заявил, что есть первое прецедентное решение, когда жителю Луганска отказано в удовлетворении иска против Украины в ЕСПЧ.

«Сейчас мы имеем первое судебное решение, которое касается заявления одного из жителей Луганска, рассмотренного ЕСПЧ. Этот гражданин обратился только к Украине относительно нарушения его права на свободу передвижения. Европейский суд ему отказал в удовлетворении иска, указав, что на этой территории эффективный контроль и, соответственно, ответственность за нарушения прав человека несет именно Российская Федерация. Если бы он обратился к РФ, то решение [ЕСПЧ] было бы другим. Это прецедентное решение», – рассказал Петренко.

Министр юстиции отметил, что в этом году Украина ожидает от Европейского суда по правам человека первых решений, в которых будут четко указаны нарушения со стороны Российской Федерации, «как страны, которая опекает террористов и которая имеет постоянно действующие военные формирования на территории Донбасса». «Хочу сказать, что нашу позицию серьезно усиливает закон о деоккупации [7163], который был проголосован парламентом, потому что он четко дает правовой статус тем территориям Украины, которые являются захваченными и оккупированы страной-агрессором Российской Федерацией», – подчеркнул Петренко.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

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