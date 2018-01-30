Министр юстиции рассказал об онлайн-сервисах и бесплатной юридической помощи. Новости

В Украине набирают популярность электронные сервисы регистрации новорожденных, а в перечень людей, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, включили переселенцев и участников АТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 января, в ходе пресс-конференции рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко (на фото).

«Выдача свидетельств о рождении и регистрация места проживания новорожденных непосредственно в роддомах. За прошлый год свыше 250 тыс. младенцев получили эти документы в роддомах, по европейским стандартам на протяжении 24 часов. Около 40 тыс. родителей зарегистрировали своих детей непосредственно в роддомах и несколько тысяч украинцев воспользовались сервисом получения государственной помощи при рождении ребенка онлайн», – сказал он.

По его словам, также в 2017 году среди украинцев была популярной услуга «Брак за сутки». «Свыше 25 тыс. молодых создали свои семьи по этой процедуре. Практически во всех крупных и небольших городах Украины действуют такие сервисы, и украинцы ними пользуются», – отметил он.

Петренко добавил, что центры бесплатной юридической помощи в Украине являются одними из лучших в Европе. «Сейчас работают более 550 центров доступа к бесплатной юридической помощи по всей Украине. Почти 900 тыс. украинцев за прошлый год воспользовались нашими услугами и консультациями», – говорит министр.

Министр юстиции Украины также сообщил, что бесплатной юридической помощью имеют право воспользоваться переселенцы и участники АТО. «Мы также расширили спектр категорий граждан, которые имеют право на бесплатного юриста и адвоката, включив в эти категории внутренне перемещенных лиц, участников АТО и их семьи. Сейчас около 8 млн украинцев, согласно действующему законодательству, имеют право на бесплатную правовую помощь от государства», – заявил Петренко.

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