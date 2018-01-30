На Луганщине планируют открыть на линии разграничения пенсионные отделения. Новости

В Луганской области в этом году планируют расширить спектр услуг Пенсионного фонда и открыть пенсионные отделения вблизи линии разграничения. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Одной из главных задач Пенсионного фонда в 2018 году является открытие новых удаленных рабочих мест, в первую очередь на линии разграничения, а также в созданных объединенных территориальных громадах и на базе центров предоставления административных услуг (ЦНАП)», – говорится в сообщении.

По данным Луганской ОГА, в этом году также запланировано перейти на новую централизованную подсистему назначения и выплаты пенсий, расширить точки доступа к пенсионным услугам, повысить уровень привлечения местных пенсионеров к получению пенсий через банки и улучшить условия доступности органов Пенсионного фонда для лиц с инвалидностью.

«На Луганщине функционируют 13 удаленных рабочих мест и пять агентских пунктов с численностью пенсионеров в зоне обслуживания 46 тыс. человек. В прошлом году оказано почти 4,8 тыс. услуг, в частности, в Старобельском, Попаснянском, Беловодском районах», – сообщили Луганской облгосадминистрации.

Как сообщалось ранее, пенсионными выплатами в 2017 году в Луганской области было обеспечено 317,9 тыс. человек, в том числе 120 тыс. переселенцев. На Луганщине зарегистрировано более 294 тыс. переселенцев, из них 213 666 человек – пенсионеры.

По данным Минсоцполитики Украины, в Луганской области в декабре 2017 года зафиксировали значительную загруженность специалистов Пенсионного фонда Украины из-за увеличения числа пенсионеров из неподконтрольной территории региона, обращавшихся за пенсией впервые.

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