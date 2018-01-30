На Донетчине открылись Центры безопасности граждан (Фото). Новости

Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время визита в Донецкую область сегодня, 30 января, открыл Центр безопасности граждан в селе Александро-Калиново (Константиновский район, Донецкая обл.). Об этом Зубко сообщил на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что находится на Донетчине вместе с председателем ГСЧС Украины Николаем Чечеткиным.

«В Центре безопасности совместное размещение пожарной команды и отдела полиции. Центр будет обслуживать более 11 тыс. граждан. Финансирование из областного бюджета – 7 млн ​​грн (приобретено пожарный автомобиль повышенной проходимости, оборудование, средства связи и компьютерная техника). Плюс, из бюджета Ильиновской ОТГ (объедтненной территориальной громады – прим.) выделено 500 тыс. грн для обустройства территории вокруг», – сообщил Зубко.

Он также напомнил, что буквально два месяца назад в Ильиновской ОТГ была открыта современная опорная школа с новым образовательным пространством.

Зубко также провел оперативное совещание в Донецкой ОГА в Краматорске. По его информации, приоритетные задача для региона на 2018 год такие:

создание Центров безопасности граждан;

строительство образовательных учреждений (детские сады, опорные школы)

формирование амбулаторных участков и сельской медицины.

«Ресурсы и возможности для этого есть: местные бюджеты, ДФРР, субвенции для ОТГ и на развитие медицины в сельской местности. Отдельная задача - как можно быстрее налаживания полноценного функционирования контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения и исполнение соответствующего поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана», – сообщил Зубко.

Кроме того, Зубко сообщил, что сегодня окрылся еще один Центр безопасности на Донетчине. «Уже второй Центр безопасности граждан сегодня заработал в Донецкой области – в Николаевской объединенной общине. Децентрализация дает результат!» – считает вице-премьер.

Для создания Центра безопасности граждан Николаевской ОТГ Донецкой облгосадминистрацией из бюджета выделено 7 млн грн. Кроме того, из бюджета Николаевской ОТГ выделено 60 тыс. грн для закупки зимней форменной одежды. За счет ГСЧС Украины приобретен новый пожарный автомобиль повышенной проходимости на базе шасси МАЗ АЦ-4-60 стоимостью почти 4,6 млн грн.