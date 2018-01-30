А может это газ взорвался: Украина судится с жителями Донбасса, чтобы не платить компенсации за жилье. Новости

Высшие судебные органы Украины отменяют решения, вынесенные в пользу граждан о компенсации разрушенного вследствие вооруженного конфликта на Донбассе имущества. Это говорит о нежелании государства решать этот вопрос в пользу мирных жителей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об это сегодня, 30 января, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила адвокат Центра стратегических дел Украинской хельсинской группы по правам человека Юлия Науменко.

По ее словам, есть несколько решений, которые были приняты в пользу граждан. Одно из дел – это возмещение ущерба причиненного квартире в Славянске (Донецкая обл.). Но это решение было отменено Высшим специализированным судом Украины и дело снова направленно на рассмотрение в первую инстанцию.

Такое же решение было принято в пользу жительницы города Попасная (Луганская обл.). В ее пользу было присуждено возмещение ущерба, но также это решение было отменено.

«Фактически, высшие судебные органы не ставят точку в этом вопросе, чтобы понять, есть ли смысл обращаться в национальные суды или нет, а просто фактически, по кругу пускают эти дела, не принимая окончательное решение», – отметила Науменко.

Кроме того юристы констатируют тот факт, что Украина обращается в Европейские суды по Крыму и по Донбассу относительно защиты государственной собственности. При этом не обращается по вопросам частной собственности. Потому что государство может просить возместить убытки по частной собственности только в случае, если оно их понесет. Однако пока что брать на себя ответственность украинское правительство не хочет.

«Если бы Украина взяла на себя обязательства, собрала доказательную базу, не выступала в судах против наших мирных граждан, сказала бы – давайте вместе соберем доказательную базу, и потом будем просить от РФ возместить. Украина наоборот отпирается, говорит, что вообще может это у вас баллон взорвался в доме, был какой-то взрыв и это вообще не АТО. Если такое говорят государственные органы, то Украина вообще не настроена на возмещение мирным гражданам убытков. Но если она выплатит эти убытки, она может предъявить регрессные требования РФ», – подчеркивает правозащитница.

Правозащитники призвали власти разработать эффективный механизм решения подобных вопросов и готовы даже предложить свою помощь в этом. Однако пока реакции со стороны правительства не последовало.

Как сообщалось ранее, житель Славянска в 2017 году выиграл судебное дело относительно компенсации за разрушенное в 2014 году жилье. Сумма компенсации составила более 940 тыс. грн. Также пенсионерка из Славянска отсудила у государства свыше 360 тыс. грн за разрушенное обстрелами жилье.

В Попасной дом Галины Петровой был полностью разрушен в октябре 2014 года прямым попаданием снаряда. Два года в судебных инстанциях женщина отстаивала свои права. В итоге местный суд удовлетворил требования частично, но государство подало апелляцию на это решение. «Я не могу понять: каким образом государство Украина защищает интересы жителей Донбасса? Мне под 70 лет. Как мои интересы защищаются? Я никогда не думала, что я в XXI веке останусь без угла. Куда я должна идти? Я должна судиться. Меня буцают как мячик. Отправляю на пересмотр дела. А пересмотр дела – это еще года на два, как минимум», – рассказала Галина Петрова.

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