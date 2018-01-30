Нельзя получить компенсацию за имущество, которое забрали военные на Донбассе, – адвокат. Новости

Получить компенсацию за «мобилизированное» или разграбленное военнослужащими имущество (даже в случае подтверждения факта мародерства) на сегодня невозможно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об это сегодня, 30 января, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила адвокат Центра стратегических дел Украинской хельсинской группы по правам человека Юлия Науменко.

По ее словам, на сегодня есть несколько населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения и военнослужащие там вынуждены были занять имущество граждан Украины. Однако вернуть или получить возмещение за такое имущество мирным жителям пока не представляется возможным.

«[Власти] отвечают, что у нас особенное положение, поэтому военнослужащие там находятся. А то, что нарушены права мирных граждан, это их не трогает. Мы подали несколько исков, чтобы сформировать судебную практику и посмотреть, как наши судебные инстанции будут реагировать на эти нарушения жилищных прав. Пока нет какого-то нормативного акта, который бы предусматривал возмещение такого ущерба», – отметила правозащитница.

Она добавила, что по закону сейчас военные могут мобилизировать имущество, однако, в таком случае, владельцам должна быть выплачена компенсация. Военные должны составлять «акт принудительного изъятия» имущества. Но на сегодня никто из тех, чьи дома заняли солдаты, таких актов не получил. «Есть определенный порядок, который распространяется на военное положение и на чрезвычайное, но так как у нас нет ни того, ни другого, они отказываются их составлять», – подчеркнула Юлия Науменко.

Она также добавила, что не менее сложная ситуация и с делами о мародерстве. Если нет свидетелей, то очень тяжело доказать, вследствие чего было уничтожено имущество. «В этом случает нужно обращаться в военную прокуратуру с фиксацией преступления, с фиксацией грабежа, чтобы она устанавливала, кто это сделал. Это достаточно тяжело, потому что постоянно происходят ротации. А в некоторых зонах это, практически нереально, потому что идут боевые действия. Но, я думаю, что можно инициировать такое производство. Если установят, что это все-таки были военные, можно инициировать иск Министерству обороны за вред, причиненный его сотрудниками при исполнении. В дальнейшем, если не будет никакого результата, обратиться в Европейский суд по правам человека», –- рассказала юрист.

Адвокат отметила, что обращения по таким случаям у юристов есть, однако идти с ними в украинские суды не будут. Все эти случаи будут поданы по совокупности в международные инстанции. «К нам обращались по таким фактам. Были квартиры, которые были разрушены и разграблены. Мы инициировали такое обращение в правоохранительные органы. Естественно, в украинских судах мы не заявляли о компенсации по поводу данного имущества. Очень тяжело добиться от военной прокуратуры возбуждения этого дела и расследования. Пока нет результата. Оно будет идти у нас по совокупности, что часть имущества разрушено, а часть разворовано в Европейском суде. А исчерпание будет только по разрушенному имуществу, я думаю», – подытожила Науменко.

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