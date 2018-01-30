Документы для иска о компенсации за разрушенное жилье: Советы юристов . Новости

На сегодня единственный способ попытаться получить компенсацию за разрушенное вследствие конфликта на Донбассе жилье – обратиться в суд. Однако сначала нужно собрать необходимую доказательную базу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 30 января, в ходе пресс-конференции в Киеве адвокат Центра стратегических дел Украинской хельсинской группы по правам человека Юлия Науменко рассказала, какие именно документы нужны для иска.

Первое, что должен иметь человек, чтобы обратиться в украинский суд, Европейский суд по правам человека либо в правоохранительные органы – это документы, подтверждающие право собственности на разрушенное имущество. «Должны быть доказательства владения этим имуществом, то есть документы, которые подтверждают приобретение этого имущества. Или договор купли-продажи, или дарственная, или свидетельство о праве на наследство, технические паспорта», – отметила адвокат.

Кроме того нужно подтвердить факт нанесения ущерба. Это можно сделать разными фото и видеоматериалами, а также актами обследования разрушенного имущества, даже если такой документ выдан «властями» «Л/ДНР». «Если такой акт обследования был составлен органами непризнанных республик, т.н. "ЛНР/ДНР", то этот акт все равно надо использовать, поскольку человек должен исчерпать все возможные средства, относительно сбора доказательств. И если, например, в судах международных инстанций станет вопрос о принадлежности таких доказательств, то я считаю, что они будут приняты, поскольку это свидетельствует в пользу человека», – подчеркнула Науменко.

Если же органы государственной власти не имеют доступ к помещениям в зоне АТО, к примеру, в таких населенных пунктах как поселок Пески или Широкино, куда очень сложно выехать в составе комиссии, то жители этих городов или поселков могут зафиксировать все на фото и составить дополнительно акт обследования мирными жителям с добавлением соответствующей фототаблицы. Этот документ так же будет иметь доказательное значение.

Также доказательное значение имеют показания свидетелей, которые видели разрушение дома, или последствия, и подтвердят, что дом, действительно разрушен и его не восстановили.

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