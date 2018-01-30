Слово может стоить жизни: О чем нужно помнить, когда пишешь из зоны АТО (Фото). Новости

Четвертый год на Донбассе продолжается вооруженный конфликт, что ставит под угрозу жизнь как военных, так и гражданских. Вооруженный конфликт ограничивает свободу передвижения, общения и пользования интернетом.

Публиковать все, что не нарушает закон – право каждого гражданина. Но необдуманная публикация может стоить кому-то жизни.

Пользователи интернета должны осознавать, что за каждое слово, распространенное в соцсети, есть ответственность.

Наличие в материалах информации о расположении военных, вооружении, количестве военной техники, избытке или недостатке боеприпасов может серьезно повредить безопасности украинской армии. Например, вы в Славянске и видите колонну военной техники. Вам хочется поделиться с друзьями в соцсетях. Выложенные фото и видео ставят под угрозу военных.

О чем стоит помнить, когда пишешь из зоны АТО?

Ни при каких обстоятельствах нельзя обнародовать информацию о:

движении войск и местах их дислокации. Даже если перемещение произошло неделю или две назад, информация об этом должна оставаться закрытой. Очень важно избегать любой информации, даже незначительной, которая могла бы раскрыть планы будущих действий войск;

личном составе. Не разглашайте информацию о количестве личного состава на объектах, как, например, на блокпостах или в лагерях. Информацию о том, когда были призваны военные и с каких областей. Не называйте имена командиров подразделений;

военной технике и ее количестве, модификации. Также важно не обнародовать данные об обеспечении подразделений. Как, например, о недостатке тепловизоров или, наоборот, их количестве и наличии.

Избегайте названий подразделений и наименований военных частей. Вместо названий батальонов, как «Айдар», «Азов», лучше использовать словосочетания «украинские военные», «одно из подразделений», «украинская армия», «силовики».

По материалам: Internet Freedom Ukraine, общественной организации «Интерньюз-Украина» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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