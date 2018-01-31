Под Донецком: Храм в Григорьевке не прекращал богослужения с начала войны (Фото). Новости

Свято-Николаевский храм находится в поселке Григорьевка, который относится к Червоногвардейскому району неподконтрольной Макеевки (Донецкая обл.).

С началом военных действий в 2014 году этот район города стал прифронтовым. Как отмечает донецкий журналист Анатолий Жаров, прихожанам Свято-Николаевского храма пришлось на себе испытать все ужасы этих кошмарных обстрелов. Десятки «градин» падали и в непосредственной близости от церкви. В том же 2014 году вблизи храма погиб житель поселка, а его дочь получила множественные ранения и выжила, девочку успели переправить на лечение в Россию.

Осколки снарядов попадали в колокол на колокольне. Но при всем этом храм продолжал действовать.

«Мы ни на один день не прекращали богослужения. Бывает, слышишь, как рядом канонада, а служба продолжается», – рассказал настоятель храма протоиерей отец Сергий. Он сообщил, что при церкви продолжает работу воскресная школа, поют в знаменитом певческом хоре.

В храме стараются поддержать духовно жителей поселка в столь непростое время. «Наши люди приходят в храм и молятся о мире в Донбассе, спокойствии и благополучии», – отметил отец Сергий.

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