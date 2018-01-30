Методы информационного воздействия России стали более изысканными, – эксперт. Новости

Способы информационной пропаганды, манипуляции, которые сейчас использует Россия, стали более изысканными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 января, в ходе презентации в Киеве книги «Слова и войны: Украина в борьбе с кремлевской пропагандой» рассказали авторы издания.

По словам директора по программной деятельности ОО «Интерньюз-Украина», руководителя проекта Андрея Кулакова, в издании анализируется влияние российской пропаганды в Украине в течение нескольких лет. Книга была презентована как для украинской, так и зарубежной аудитории, в том числе для специалистов в Европейском союзе.

Он пояснил, что методы информационного воздействия и пропаганды, которые использует Россия стали более изысканными. «Есть определенные провайдеры внутри страны, есть определенные месседжи, которые упаковываются под местные потребности, местные аудитории, используя местные стереотипы, ментальность», – говорит Кулаков.

Также, Кулаков привел пример Грузии. «Основной посыл не тот, что грузины должны быть пророссийскими или прозападными, а тот, что они должны быть прогрузинскими – у вас есть свой путь. Это также один из негативов, который продвигается», – подчеркнул он.

По мнению директора отдела европейских проектов «Интерньюз-Украина», главного редактора и соавтора издания Владимира Ермоленко, зарубежные аудитории не всегда видят степень милитаризации российской пропаганды. Многие информационные посылы продолжают существовать долгое время в разных источниках информации. Поэтому, очень важно понимать это. «Западная аудитория не всегда видит насколько милитаризованная российская пропагада, насколько милитаризованы их месседжи», – говорит он.

По словам Ермоленко, информация является не только вопросом основных свобод, но и безопасности.

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