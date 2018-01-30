Я – гражданин Украины: «Топаз» отказался от участия в обмене заложников с «Л/ДНР». Новости

«Антимайдановец» Игнат Кромской, известный по прозвищу «Топаз» утверждает, что получал предложение участвовать в обмене на украинских пленных, незаконно удерживаемых на неподконтрольной Украине территории Донбасса, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Да, предлагали (участвовать в обмене – прим.). Я сказал, что я – гражданин Украины, гражданин этого города», – сказал Кромской, отвечая на вопросы журналистов сегодня, 30 января, в Киевском райсуде Харькова.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что он не хочет участвовать в обмене, Кромской сказал: «Зачем? Я от себя не убегу».

Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014 до 20 июня 2017) должны зачислить в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017 предварительном заключении засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, согласно приговору И.Кромському нужно провести в тюрьме еще около двух лет.