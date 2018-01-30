Символ военных разрушений на Донбассе – 3-этажный дом в Углегорске снесли (Фото). Новости

Знаменитый дом № 24 по улице Некрасова в центральной части Углегорска (временно неподконтрольная Украине территория Донецкой обл.), который зимой 2015 года полностью был уничтожен в результате захвата горда незаконными вооруженными формированиями (НВФ), в «ДНР» обещают отстроить заново. Об этом сегодня, 30 января, сообщил «глава администрации» Углегорска Олег Неледва, пишут местные интернет-ресурсы.

«Сгоревший трххэтажный дом № 24 по улице Некрасова уже снесен. Есть проект для его восстановления, и в ближайшее время будут завозиться стройматериалы для постройки нового здания», – сказал Неледва.

Он уточнил, что по окончании строительных работ зданию вернут его первоначальный вид.

В настоящее время бывшие жильцы трехэтажки проживают у родственников или на съемных квартирах. «Всего в городе было разрушено 390 домов, 122 семьи лишились жилья. На сегодняшний день 200 домов восстановлены, еще 24 частных дома были построены и в декабре 2016 года сданы в эксплуатацию», – сказал Неледва.

По оценкам «ДНР», зимой 2015-го Углегорск был разрушен на 90 процентов. Город был захвачен незаконными вооруженными формированиями 30 января 2015 года. Его захват считается одним из основных этапов создания «Дебальцевского котла», когда ВСУ вынуждены были оставить и Углегорск, и Дебальцево под контролем НВФ.