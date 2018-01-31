Президент Украины и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию на Донбассе. Новости

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано. Об этом 30 января сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе в приоритеты своей работы.

«Президент Украины проинформировал итальянского собеседника о ситуации на Донбассе и приветствовал решение Анджелино Альфано посетить этот регион, который страдает от российской агрессии, 31 января 2018 года», – отметили в пресс-службе.

Президент Украины поблагодарил представителя Италии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности – за соавторство соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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