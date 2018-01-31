В Харькове и Виннице начнут выдавать кредиты на жилье переселенцам за счет местных бюджетов. Новости

В Харькове в этом году планируют начать выдавать кредиты на жилье переселенцам за счет местного бюджета. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

«Хочу отметить опыт города Харькова. Он в этом году начинает реализацию программы обеспечения жильем путем предоставления кредитов за счет местного бюджета для переселенцев. Я надеюсь, что такая программа скоро начнет действовать и Винницком регионе. Кроме государственных программ, у нас есть еще и региональные программы», – рассказал он.

Как сообщалось ранее, по мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгия Туки, обеспечение жильем переселенцев на 90% зависит от желания местных властей, потому что у местных громад для этого есть и юридические основания, и средства на закупку недвижимости, в частности, на вторичном рынке. Например, в Попасной (Луганская обл.) запускают третий пилотный проект по трудоустройству и обеспечению жильем переселенцев, а в Мариуполе и Покровске для внутренне перемещенных лиц закупили 51 квартиру.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: