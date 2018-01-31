За воду передается наличка, но на счета не поступает: ЛЭО об отключении воды в «ЛНР». Новости

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) было вынуждено отключить Попаснянский водоканал, поставляющий около 90% воды на неподконтрольную Украине территории Луганской области. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай (на фото).

«С 2015 года на сегодняшний день долг Попаснянского водоканала составляет 170 млн грн. Ежемесячное потребление электроэнергии составляет от 9 до 10 млн грн. Напомню, что 90% воды с этого водоканала поступает на неподконтрольную сторону. Благодаря этим безумным поставкам воды и электроэнергии, долг нашего предприятия перед ГП "Энергорынок" составляет сегодня 5,2 млрд грн», – говорит он.

По его словам, с декабря 2017 года ЛЭО лишено каких-либо денежных средств, которые изымаются в счет погашения долгов за электроэнергию. «Счета арестованы, предприятие находится на трехдневной рабочей неделе в течение года. Абсолютно не подготовилось к осенне-зимнему периоду. Все наши обращения к центральной власти, начиная от президента, Совета национальной безопасности, профильных министров, вице-премьеров абсолютно ни к чему не привели. Ответов нет, никто проблему по этим долгам решать не хочет», – продолжил Грицай.

Он отметил, что только на устном уровне предприятию обещают решить вопрос. «Но с этой проблемой мы живем четвертый год. Деньги на неконтролируемой стороне собираются, а на контролируемую сторону не поступают. Напомню, что деньги за поставленную воду на мосту в Счастье передаются в сумках, передается наличка, в каком объеме, в каких суммах… Нам из этих денег ничего не поступает на расчетный счет», – сказал руководитель ЛЭО.

Ранее сообщалось, что в «Луганской народной республике» без водоснабжения остались ряд поселков и населенных пунктов из-за прекращения подачи воды с Петровского водозабора, расположенного на подконтрольной Украине территории. Позже появилась информация и об отсутствии воды в Луганске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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