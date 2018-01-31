Сводка из зоны АТО за 30 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 – получили ранения. Об этом сегодня, 31 января, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования из минометов калибром 82 мм и гранатометов вели огонь по позициям сил АТО неподалеку Песков. На Приазовье минометы калибром 82 мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – у Водяного.

В «ДНР» сообщают, что «общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой народной республики – 190 единиц. За прошедшие сутки ВСУ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Интенсивному огню подверглись прифронтовые населенные пункты на донецком направлении».

Также в «ДНР» уверяют, что «вчера днем подразделения украинских силовиков обстреляли Докучаевск. Известно о повреждении квартиры в пятиэтажном доме. Данных о пострадавших не поступало».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 4 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое, Веселая Гора и Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, различных типов гранатометов и вооружения БМП».

Кроме того, в «ЛНР» заявляют о том, что «киевские силовики обстреляли легковой автомобиль мирного жителя, который двигался у садового товарищества Зеленая Роща в пригороде Луганска. После того как мирный житель покинул опасный участок и остановился, он обнаружил пулевое отверстие в автомобиле».