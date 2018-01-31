Квартиры в Донецке, купленные россиянами при «ДНР», вернут владельцам, – Гримчак. Новости

В неподконтрольном Донецке около 10 тыс. россиян купили или переписали на себя квартиры с помощью «местных властей», но все такие сделки – незаконны, что предусмотрено законом №7163 №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«В законе, который, я надеюсь, будет проголосован после 6 февраля в Верховной Раде и пойдет на подпись, есть нормы, что любые правовые отношения, законодательные или имущественные акты на оккупированных территориях не имеют правовых последствий для граждан Украины и являются незаконными. Мы знаем об этих случаях, они есть и когда мы вернемся, все имущество будет возвращено своим владельцам», – говорит он.

По его словам, у украинских властей также есть информация о возможных провокациях против Украины. «Есть другая информация. Частично они селят своих якобы граждан РФ, не всегда вселяя в сами дома. И готовится провокация, чтобы нанести вред таким домам и потом выставить Украине иск в судах о том, что ВСУ повредили имущество граждан Российской Федерации на территории этих отдельных районов. Мы об этом знаем, но есть закон, что на оккупированных территориях любые изменения правового состояния неправомочны», – сказал Гримчак.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: