Освобожденный из «ДНР» Козловский: Публичная поддержка – защита от «самоубийства» пленного. Новости

Личности, гражданская активность и участие международной общественности – это факторы, которые значительно влияют на процесс освобождения и условия содержания военнопленных и политзаключенных на неподконтрольном Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе круглого стола «Как освободить пленников Кремля» рассказал Игорь Козловский, донецкий ученый, который два года удерживался в плену «ДНР».

По его мнению, в первую очередь, стоит учитывать личностный фактор, потому как зачастую вопрос освобождения зависит от решения конкретной персоналии. «Работает личностный фактор. Это же люди. И если того или иного избранника считают врагом той территории, имею ввиду ОРДЛО* (где я пребывал в плену), если личность, допустим, Захарченко, который считает, что этого человека нельзя обменивать. Это тоже будет мешать. Поэтому нужно работать с личностями», – отметил Игорь Козловский.

Кроме того, уверен ученый, очень важен фактор гражданского общества. Публичность в этом случае может сыграть как в пользу заключенного, так и против него. Тем не менее, общественный резонанс может дать «вес при обмене» и определенную защиту. «Я знаю по себе. Когда организовывали флешмоб в мою поддержку. Когда и журналисты и люди творческие, поэты, художники, певцы, музыканты, они постоянно отслеживают, что тут происходит, и это влияло на пребывание там. Это поднимало твой вес для обмена. И ты был защищен, чтобы с тобой не случилось того, как с некоторыми пленными, которые, якобы, решили совершить самоубийство. И есть такие случаи, когда никто о нем не вспоминал, и он тихо пропадал», – рассказал бывший пленный.

Не менее важным фактором, по словам Козловского, является привлечение международной общественности, представителей посольств. И тут стоит использовать все возможности для освобождения, даже если украинская сторона не симпатизирует личности того, кто может повлиять на решение. «Я знаю из своего опыта, что пытки прекратились тогда, когда впервые выступил посол США. Как только он выступил, они прекратили все пытки. И это фактор, который работает. Да, им не симпатичен Земанд, который лично ездил к Путину по поводу освобождения. Да, у него есть позиции, которые ни я, ни вы не разделяем, но он все-таки человек. И если через этого человека, который находится в дружественных отношениях с Путиным, можно влиять, чтобы было освобождено то или другое лицо, то мы должны использовать такой фактор», – отметил ученый.

Так же Игорь Козловский дополнил, что немалый вклад вносят и усилия религиозных организаций. Немалых успехов в этом направлении добились служители Украинской православной церкви Московского патриархата, и представители других конфессий активно принимают участие в переговорном процессе относительно освобождения пленных.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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