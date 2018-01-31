Волонтеры из Польши дезинфицируют воду для жителей Донбасса. Новости

Волонтеры из Польши помогли обеспечить дезинфекцию воды для жителей Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе брифинга на тему: «Чистая вода для жертв войны» в «Украинском кризисном медиацентре» рассказала координатор международных проектов, вице-президент благотворительного фонда «Польская гуманитарная группа» Катажина Короминас.

По ее словам, «Польская гуманитарная группа» обеспечивает гуманитарную помощь для жителей Донбасса – в частности, обеспечивает дезинфекцию воды. «Мы дезинфицируем резервуары питьевой воды в тех регионах, которые находятся под контролем Украины», – рассказала координатор международных проектов.

По ее словам, Министерство иностранных дел Польши предоставило финансирование на 8 программ.

Волонтеры получали информацию о плохом состоянии питьевой воды в городах и селах Донетчины и Луганщины и оказывали помощь в различных населенных пунктах. «В Мариуполе мы уже предоставляли помощь в июне прошлого года. Также мы связывались с администрациями в Авдеевке, Волновахе, мы предоставляли помощь в дезинфекции воды местным властям», – отметила Катажина Короминас.

В Авдеевке и в Гранитном, по ее словам, совместно с организациями «Каритас Мариуполь» и «Каритас Краматорск» были организованы встречи, проводились тренинги, также была оказана помощь средствами дезинфекции с хлором. Людям предоставлялась информация об этих средствах, чтобы местные жители могли сами их использовать. «Наш проект по дезинфекции проводился и в Старой Авдеевке», – отметила волонтер.

Средства для дезинфекции были предоставлены для обеспечения чистой водой 10 тыс. жителей Золотого, 3 тыс. жителей Гранитного, также в Старой Авдеевке были переданы средства очищения воды на год, которые были распространены властями среди местных жителей.