В Минске рабочие подгруппы ТКГ начали переговоры по Донбассу. Новости

В столице Белоруссии начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба МИД Беларуси в Twitter.

«Рабочие подгруппы приступают к переговорам в Минске накануне встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины», – говорится в сообщении.

Эту же информацию дают и в «республиках». В частности, в «ДНР» сообщают, что «подгруппа по гуманитарным вопросам приступила к переговорам в Минске». В «ЛНР» также сообщают, что к переговорам приступили «участники рабочей группы по гуманитарным вопросам».

Ранее сообщалось, что переговоры по вопросу восстановления связи Vodafone на территории «ДНР» «продолжатся на заседании Контактной группы 31 января».