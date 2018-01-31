Жители неподконтрольного Донбасса могут получить юридические консультации через Viber. Новости

Норвежский совет по делам беженцев в Украине запустил «горячую» телефонную линию. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине.

«Горячая» телефонная линия создана для консультирования людей по различным юридическим вопросам через мобильное приложение «Viber» по причине отсутствия мобильной связи на неподконтрольной правительству территории.

Номер Viber: ‎‎050-468-4572.

«Горячая» линия по тел.: ‎‎0800-302-007 работает в обычном режиме, с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

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