В детских садах и школах Донбасса нужны системы фильтрации воды, – волонтер. Новости

Волонтеры из Польши помогли обеспечить чистой водой жителей Донбасса, в планах – установить системы фильтрации в детсадах и школах. При этом местные жители в городах на Донетчине четко понимают необходимость очищения воды. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе брифинга на тему: «Чистая вода для жертв войны» в «Украинском кризисном медиацентре» рассказал координатор проекта «Польской гуманитарной группы» по обеспечению жителей Донбасса чистой водой Артур Немчик.

Он сообщил, что в дальнейших планах волонтеров – установка систем фильтрации. «Мы бы хотели делать системы фильтрации воды – в детских садиках, школах, больницах. Это большая проблема», – рассказал Артур Немчик.

По его словам, в воде на Донбассе присутствуют не только бактериологические загрязнения, но и нитраты, металлы. Именно поэтому важны системы фильтрации.

При этом он отметил, что местные жители понимают важность очищения воды. «Я думал, что люди будут бояться хлорирования воды. Но в Авдеевке было так, что население – все знали, что нужно очищать воду. Все», – сказал Немчик.

По его словам, люди рассказали, что несколько лет назад санстанция давала «химию» для очищения колодцев, однако потом перестала.

Точно такую же ситуацию с осознанием населением важности водоочистки волонтеры наблюдали и в Гранитном.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Польши помогли обеспечить дезинфекцию воды для жителей Донбасса.

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