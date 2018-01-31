Инфраструктуру регионов проверят на доступность для людей с инвалидностью. Новости

Кабинет министров Украины создаст правительственные комиссии, которые объедут регионы и проверят построенные за государственные средства объекты инфраструктуры на предмет доступности для людей с инвалидностью. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Все должно быть доступно. Ко мне доходят сигналы, что некачественно выполняют модернизацию этих объектов, поэтому я сформирую правительственные комиссии по всем регионам Украины. Мы абсолютно публично за определенный период времени проедем по всем регионам и посмотрим эти объекты», – говорит он.
Премьер-министр подчеркнул, что за выявленные нарушения руководители местных администраций могут лишиться своих должностей. «Кто нажился на людях, это народные деньги, кто не смог их эффективно использовать, мы должны с них три шкуры спустить и публично выгнать с работы. Я тут слов на ветер не бросаю. Но должна быть на это объективная причина. Мы объедем регионы, сделаем глобальный отчет, и пусть никто из глав администрации на меня не обижается», – сказал он.
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