В «ЛНР» заявили, что согласовывают в Москве автобусные рейсы в Абхазию. Новости

Из «Луганской народной республики» планируют запустить прямые автобусные рейсы в Абхазию и согласовывают это с Россией. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказал представитель Абхазии в «ЛНР» Сергей Ладария.

«За год мы создали линию перемещения граждан в Абхазию, узаконили это. Договор был подписан с министром транспорта и управляющим вокзалом Абхазии, и альтернативным перевозчиком, по требованию Москвы. На весну готовятся автобусы, парк будет расширяться, чтоб было комфортно выезжать отсюда, тем более, что транзитом будет идти, не останавливаясь, через Россию», – говорит он.

По его словам, автобусные маршруты из «ЛНР» в Абхазию могут появиться к лету. «Сейчас согласование проходит в Москве на транзит через Российскую Федерацию в республику Абхазию. Согласование к весне, я думаю, к маю они получат и будут свободно перемещать граждан Луганской народной республики на Абхазию», – сказал Ладария.

Он также уверяет, что попасть в Абхазию можно по паспорту «ЛНР», также на ее территории признают «республиканские» «автомобильные номера» и другие «документы». «Прописка стоит, регистрация есть, что человек зарегистрирован в Луганской народной республике, – все. Единственное – это регистрация в милиции. Это в целях безопасности. Люди идут в горы, по рекам спускаются. Их так проще найти через МВД, по регистрации. Это единственное требование – зайти, 79 руб. стоит услуга эта, а так – никаких проблем», – заявил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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