На Донетчине военнослужащий угнал авто, – штаб АТО. Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По предварительной информации, военнослужащий задержан за незаконное завладение транспортным средством.

В военной части назначено служебное расследование. По данному факту Военной службой правопорядка проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Национальной полицией правонарушение внесено в Единый реестр досудебных расследований. Начато следствие.