Через СБУ: Определен механизм выплаты 100 тыс. грн освобожденным из плена «Л/ДНР». Новости

Кабинет министров Украины поддержал проект Постановления Министерства социальной политики о механизме оказания социальной помощи освобожденным из плена «ДНР» и «ЛНР» 27 декабря 2017 года заложникам, который предварительно согласовали в Минобороны Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», документ сегодня, 31 января, в ходе заседания правительства представил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Что предоставляется этим актом: выделение одноразовой денежной помощи в размере 100 тыс. грн на одного человека, предусмотрены варианты оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации, помощи в обеспечении временным жильем для тех лиц, которые являются внутренне перемещенными лицами», – сказал он.

На вопрос премьер-министра Владимира Гройсмана, как верифицированы получатели в документе и сколько там человек, Рева ответил: «Этим решением количество лиц не определено, но порядок выплаты прописывается, поэтому списки нам предоставит Служба безопасности Украины и только те лица, которые будут включены в этот список, будут иметь право на получение такой помощи».

Как сообщалось ранее, 28 декабря 2017 года Минсоцполитики подготовило проект постановления о выделении материальной помощи освобожденным 27 декабря из плена заложникам. Министерство предлагало выдать каждому освобожденному по 100 тыс. грн.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

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