В «ДНР» в связи с корью введены ограничения. Новости

В «ДНР» зарегистрировано 33 случая заболевания корью. Больше всего инфицированных зафиксировано в Донецке. Об этом сегодня, 31 января, сообщила «главный эпидемиолог республики» Ольга Демкович, передают местные интернет-ресурсы.

«В этом году мы имеем завоз кори в республику из Украины и Вьетнама, и распространение этого заболевания в некоторых районах Донецка. Все заболевшие – из числа контактировавших с источником инфекции. Отмечается также завоз кори в Горловку, где ситуация ограничивается единичными случаями. Всего по республике на 29 января насчитывается 33 случая коревой инфекции, 24 из них – по Донецку, 4 – Горловка, и единичные случаи в Енакиево и Макеевке. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование с установлением факта контакта с больным корью. Проводятся, в том числе, эпидемические ограничительные мероприятия», – сказала Демкович.

Медработник напомнила, что сделать прививки можно в медицинских заведениях по месту жительства, и такая вакцинация бесплатна.

«С целью предупреждения эпидемического распространения кори мы вводим некоторые ограничения. Это ограничение на посещение и проведывание родственниками заболевших в стационарных отделениях. Если будут регистрироваться случаи кори в детских дошкольных учреждениях, в школах, на 21 день будут отстранены все дети, которые не привиты в результате отказа, которые не получили возрастное количество прививок. В случае угрозы осложнения эпидситуации, а у нас угроза есть, поскольку есть завоз кори, в такой ситуации ограничение прав и свобод не привитых отказчиков, наверное, правильная мера», – утверждает Демкович.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Донетчине зафиксировано 24 случая кори.

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