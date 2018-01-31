В правительстве придумали схему передачи земель объединенным территориальным громадам. Новости

В Кабинете министров Украины нашли механизм передачи в собственность объединенным территориальным громадам (ОТГ) сельско-хозяйственных земель в коммунальную собственность. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы нашли механизм, который не нуждается в изменениях в законодательстве. Почти 700 территориальным громадам. Мы должны передать им земли, чтобы они ними полноценно управляли. Мы нашли правительственное решение, и, думаю, оно будет поддержано в том числе парламентом», – говорит он.

Премьер-министр также поставил перед чиновниками задачу провести процедуру передачи до конца 2018 года, за выполнение раньше – пообещал государственные награды. «Речь идет о том, что Госгеокадастр совместно с объединенными территориальными громадами отведет эту землю и передаст ее в собственность территориальными громадам. Эту работу надо начать и завершить в 2018 году. Нужно, чтобы был подписан меморандум каждого геокадастра области с каждой ОТГ, где четко обозначить сроки и ответственность за передачу такой земли», – сказал Гройсман.

По словам и. и. министра аграрной политики Максима Мартынюка, в объединенных территориальных громадах государственных земель не так много, как частных. «Но в целом 665 ОТГ, которые созданы на сегодня, получат в собственность примерно 760 тыс. гектаров земли. Алгоритм передачи несложный. Инвентаризация земель государственной собственности, которые будут переданы ОТГ, начнется буквально завтра и продолжится до конца года», – отметил он.