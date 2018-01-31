Выкинем из кабинета: Гройсман пригрозил чиновникам за нарушение запрета о передаче земли. Новости

В Кабинете министров Украины приняли решение о запрете с 1 февраля отчуждения сельскохозяйственных земель в период их инвентаризации и без разрешения объединенных территориальных громад (ОТГ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«С завтрашнего дня, в соответствии с решением правительства, ни один геокадастр Украины, ни один, не имеет право принимать одностороннее решение. Хотят провести аукцион и выделить землю, которая будет передаваться в этом году – уже сейчас они обязаны обратиться с ходатайством в совет ОТГ, утвердить решение этого совета, что он согласен, и только тогда эта земля может быть выдана», – сказал он.

Премьер-министр также пригрозил чиновникам за несоблюдение решения Кабмина. «Не дай Бог, кто-то в каком-то уголке Украины попробует передать землю без решения ОТГ, которая за границами населенного пункта, но входит в ОТГ, за это будет четкая уголовная ответственность. Вынесем с креслом, выкинем из кабинета, если кто-то позволит себе нарушить распоряжение Кабинета министров Украины», – заявил Гройсман.

Как сообщалось ранее, в Кабинете министров Украины нашли механизм передачи в собственность объединенным территориальным громадам сельскохозяйственных земель в коммунальную собственность. Завершить этот процесс планируют до конца 2018 года.

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