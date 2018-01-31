Между «ДНР» и «ЛНР» собираются создать «единое таможенное пространство». Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко и «и.о. главы ЛНР» Леонид Пасечник подписали «протокол о намерениях создания единого таможенного пространства между Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой». Об этом сегодня, 31 января, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Захарченко заявил, что «протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать в плане экономики».

«Сегодня мы подписали не только протокол о намерениях, который позволит в будущем убрать наши таможенные границы, но и подписали соглашение о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок», – утверждает «глава ДНР».

Как отметил «и.о. министра транспорта ДНР» Игорь Андриенко, «соглашение о сотрудничестве» подписано между «донецкой железной дорогой ДНР» и «луганской железной дорогой ЛНР».

Также Захарченко отметил, что «граница у нас (с "ЛНР" – ред.) должна быть общая, будущее у нас одно».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» обещают не облагать «таможенной пошлиной» товары из «ДНР».

Напомним, в «ДНР» анонсировали интеграцию с «ЛНР».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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