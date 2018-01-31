«Самодеятельность» украинских политиков мешает освобождению пленных, – Козловский. Новости

Несогласованность действий украинских чиновников и политиков приводит к ухудшению процесса освобождения военнопленных и политзаключенных на неподконтрольном Донбассе и в аннексированном Крыму. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе круглого стола «Как освободить пленников Кремля» рассказал Игорь Козловский, донецкий ученый, который два года удерживался в плену «ДНР».

По его словам, самовольное вмешательство в переговоры об освобождении отдельных представителей украинского политикума становилось причиной срыва процесса. «Есть проблемы, которые нужно решать, используя координацию действий. К примеру, я видел, как перед освобождением той или иной группы появлялись факторы, которые мешали этому. Почему? Потому что не были скоординированы действия разных представителей, которые занимались переговорами. Приезжали представители ФСБ [РФ] и задавали вопросы, почему тут появилась Надежда Савченко и просила за них? Это был фактор, который не помогал, а наоборот мешал освобождению парней из плена», – отметил Козловский.

Кроме того, есть проблемы, которые нужно решать уже после освобождения. Ученый отмечает, что помимо бытовых аспектов, становится вопрос безопасности. И на это тоже стоит обратить внимание украинской стороне. «И еще есть проблема, которая связана с тем, что делать после освобождения. Этим нужно так же озаботиться. Начинаются проблемы бытовые: и жилье, и имущество, и деньги – все сразу. Так же проблема безопасности. Уже есть угрозы, например, для тех, кто выступает активно и рассказывает, что там происходило. Со стороны РФ поступают угрозы», – рассказал ученый.

Как сообщалось ранее, 24-25 февраля 2017 года народный депутат Надежда Савченко побывала в неподконтрольном Донецке и в исправительной колонии в Макеевке, где содержатся украинские пленные. В Службе безопасности Украины сообщили о намерении провести разговор с Савченко на предмет ее посещения украинских военнопленных, а также проверить информацию депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой о том, что Савченко «подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти».

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