Больше половины жителей Мариуполя гордятся своим городом (Инфографика). Новости

Больше половины жителей Мариуполя одобряют политику развития города. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI) в ноябре-декабре 2017 года на тему «Динамика социально-политических взглядов в Украине».

Последнее исследование отражает достаточно высокую степень оптимистических настроений на местном уровне. По данным социологов, 58% мариупольцев одобряют политику развития города. При этом считают, что Украина движется в правильном направлении, только 3% жителей города.

При этом 52% мариупольцев заявили, что гордятся своим городом.

По мнению жителей Мариуполя, главными сферами работы местной власти должны быть ЖКХ (54%), медицинские услуги (47%) и экология (47%). Также в пятерку вошли дороги (23%) и социальная защита (19%).

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