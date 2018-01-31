Донетчина: Куда приедет сервисный центр МВД «на колесах» в феврале (График). Новости

Донетчина: Куда приедет сервисный центр МВД «на колесах» в феврале (График)

31.01.18 18:06dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

С 7 по 23 февраля в Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины. График размещен сегодня, 31 января, на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замена водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

  • 7 февраля – Дружковка, ул. Соборная, 16;
  • 8 февраля – Лиман, ул. Независимости, 46;
  • 15 февраля – Никольское, ул. Свободы, 87;
  • 22 февраля – поселок Александровка, ул. Советской Конституции, 27;
  • 23 февраля – Доброполье, пр-т Победы, 2.

Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...