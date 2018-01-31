Донетчина: Куда приедет сервисный центр МВД «на колесах» в феврале (График). Новости

С 7 по 23 февраля в Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины. График размещен сегодня, 31 января, на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.
Услуги МCЦ МВД:
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- замена водительского удостоверения;
- выдача международного водительского удостоверения;
- прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.
График:
- 7 февраля – Дружковка, ул. Соборная, 16;
- 8 февраля – Лиман, ул. Независимости, 46;
- 15 февраля – Никольское, ул. Свободы, 87;
- 22 февраля – поселок Александровка, ул. Советской Конституции, 27;
- 23 февраля – Доброполье, пр-т Победы, 2.
Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.
Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.
Комментарии