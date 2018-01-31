В «ДНР» объявили о переучете пенсионеров. Новости

С 1 февраля 2018 года в «пенсионном фонде ДНР» начнется обновление учетных данных получателей пенсий. Об этом сообщает «министерство труда и социальной политики ДНР».
«Мы живем в нестабильное время ... граждане сталкиваются с необходимостью вынужденно менять место жительства. По этой причине с целью актуализации базы данных получателей пенсионных выплат в территориальных органах пенсионного фонда ДНР проводится это обновление учетных данных. Начнется оно с 1 февраля текущего года. Также хочу отметить, что у официально трудоустроенных пенсионеров нет надобности в подаче документов, поскольку территориальные управления ПФ ведут работу с кадровыми службами предприятий», – рассказала «председатель пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова.
Всем пенсионерам, которые не обращались в «пенсионный фонд» с августа 2017 года, необходимо предоставить следующие документы:
- оригинал и копию паспорта;
- оригинал и копию трудовой книжки (титульная страница и последняя, в которой имеется запись об увольнении или приеме на работу).
Для работающих пенсионеров трудовая книжка должна быть заверена администрацией предприятия), иметь оригинал и копию адресной справки (при необходимости).
Напомним, что в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.
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