В «ДНР» вынесено два смертных приговора. Новости

В течение 2017 года в «ДНР» 16 человек, обвиняемые в «шпионаже», были осуждены. Об этом сообщил «председатель верховного суда ДНР» Эдуард Якубовский, пишут местные интернет-ресурсы.

«Военный трибунал в 2017 году вынес 16 приговоров в отношении лиц, совершивших различного рода преступления, связанные с посягательством на государственную безопасность, прежде всего, это шпионаж», – заявил Якубовский.

По данным «председателя верховного суда», в прошлом году в «республике» был вынесен смертный приговор за изнасилование и убийство ребенка. Это второй смертный приговор, объявленный в «ДНР». О первом – не сообщается. Уточняется, что оба решения пока не приведены в действие.

Как сообщалось ранее, «Уголовный кодекс ДНР» был разработан на основе кодекса УССР 1961 года, где высшей мерой наказания предусмотрен расстрел. «УК ДНР» принят в августе 2014 года.

При этом «уголовный кодекс ЛНР» не предусматривает применение смертной казни, высшей мерой наказания является пожизненное лишение свободы. По состоянию на май 2017 года здесь было вынесено 5 приговоров о пожизненном заключении.

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