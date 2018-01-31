Совет церквей сыграл решающую роль в освобождении заложников, – Тандит. Новости

На сегодняшний день из плена «Л/ДНР» уже освобождены или найдены 3221 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе круглого стола «Как освободить пленников Кремля» сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

«На сегодняшний день уже освобождены или найдены 3221 человек. Официально заложниками считается еще 108 человек, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО*», – сообщил советник.

Он подчеркнул, что СБУ пока не анонсирует будущие операции по освобождению. «Потому что в процесс освобождения вовлечено очень много людей. Я особо хочу в этой связи поблагодарить Совет церквей. Напомню, что 12 ноября на совместном заседании Совет церквей проголосовал за прямое обращение к лидерам мировых церквей, в том числе, было персональное обращение к [патриарху Московскому и всея Руси] Кириллу, Папе [Римскому] и многим другим. Мы считаем, что это была одна из причин освобождения большой группы заложников», – продолжил Тандит.

Он уточнил, что с октября 2015 года при СБУ работает межведомственный центр, который объединяет работу представителей разных структур – МВД, Минобороны, Национальной гвардии, МИД и др.

Очень важное направление – работа с родными заложников. «Потому что фактически главными в этом процессе являются не те, кто освобождает, а те, кого освобождают и те, кто находятся здесь и ежедневно молится за своих родных и близких. И они (родные, – прим.) делают намного больше, чем мы все. Фактически, начиная от самостоятельных действий, которые родственники проводят на всех уровнях, в том числе проводят и поисковую работу своими разными способами», – подчеркнул Тандит.

Советник отметил, что СБУ проводит большую работу по процессу освобождения, при этом не все направления можно публично отражать. При этом в этот круг входят и действия по работе с уже бывшими заложниками после плена – их опрос, поддержка, оказание необходимой помощи.

Как сообщалось ранее, на территории аннексированного Крыма и России также находятся еще 64 гражданина Украины, которые имеют статус политических пленных. При этом по данным Министерства информации, в «Л/ДНР» удерживаются 102 украинских пленника.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

18 января в Минске на первой в этом году встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны обменялись списками удерживаемых лиц. В частности, «ДНР» на новый этап по обмену пленными затребовала 84 человека.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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