Мининформ сообщило, сколько украинцев находятся в плену в «Л/ДНР», Крыму и России. Новости

По официальной статистике, в «ДНР» и «ЛНР» удерживаются 102 украинских пленных и на территории аннексированного Крыма и России еще 64 гражданина Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе круглого стола «Как освободить пленников Кремля» сообщила советник министра информполитики Украины Юлия Каздобина.
Она уточнила, что 64 граждан Украины, находящихся в России и Крыму, имеют статус политических пленных. «Из них 54 человека были или задержаны, или удерживаются в Крыму, или были вывезены из Крыма, и 36 из них являются крымскими татарами», – сказала советник.
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