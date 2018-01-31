Формат «Сурков – Волкер» стал возможен благодаря родственникам пленных, – правозащитник . Новости

Наибольший вклад в освобождение военнопленных на Донбассе внесли не государственные структуры, а родственники задержанных. Об этом в комментариях «Донецким новостям» сегодня, 31 января, отметила юрист Украинской хельсинской группы по правам человека Надежда Волкова.

«Я, наверное, буду оригинальной в своем заявлении, но основные игроки – это родственники. Это самые заинтересованные лица. Они, как никто, готовы ходить и заставлять наши органы работать на освобождение их родных», – отметила Волкова.

По ее мнению, именно благодаря родственникам военнопленных стал возможен формат переговоров «Сурков – Волкер», который стал наиболее эффективным в вопросе освобождения заложников за последнее время. «Канал "Сурков – Волкер" стал доступным только благодаря тому, что к Волкеру обратились родственники. Написали обращение. И когда он приезжал в конце января в Киев, перед своей очередной встречей в Дубаи с Сурковым, они передали опять это обращение Волкеру. И вопрос [об обмене пленными] был опять на повестке дня. И поэтому родственники – основные игроки», – считает юрист.

Как сообщалось ранее, главенствующую роль родственников в процессе освобождения пленных также отмечал советник главы СБУ Юрий Тандит. При этом Тандит подчеркнул, что в вопросе обмена пленными 27 декабря важную роль сыграл Совет церквей, который персонально обратился к лидерам мировых церквей.

Читайте также: