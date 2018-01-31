На Луганщине бойцы ВСУ взяли под контроль одно из сел «серой зоны» (Фото). Новости

На Луганщине бойцы ВСУ взяли под контроль одно из сел «серой зоны» (Фото)

31.01.18 19:53dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

В Луганской области украинские военнослужащие взяли под свой контроль небольшое село «серой зоны» Новоалександровку (Попаснянский р-н). С 2015 года опорные пункты в окрестностях села были крайними позициями украинских военных с одной стороны, и позициями незаконных вооруженных формирований (НВФ)  с другой. Об этом сегодня, 31 января, сообщается в сюжете «Военного телевидения Украины».

Так, украинские военные улучшили свое тактическое положение и продвинулись вдоль линии разграничения на несколько километров, взяв Новоалександровку под свой контроль. «В это село мы зашли несколько дней назад, противник время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают снайперы и другое стрелковое оружие. Ночью простреливают из крупнокалиберных пулеметов, но мы крепко вцепились в этот кусок земли. Потому что это наш кусок земли. Так будем продвигаться дальше потихоньку, но не останавливаясь», рассказал военнослужащий ВСУ Константин.

По данным переписи населения 2001 года, население Новоалександровки составляло 124 человека. С началом боевых действий их осталось менее 20. Газа в селе никогда не было, электричества – с лета 2014 года. Один из местных жителей рассказал, что из-за мародеров он ни на день не покинул своей дом. «Если я отсюда уйду, вот там чуть ниже стоит техника сельскохозяйственная: трактора, комбайны, сеялки и все такое прочее. Через 2-3 дня этого здесь не будет. Земли пахал, хлеб выращивал, подсолнух. А вот, бац, и все. Все прекратилось», – поделился Василий.

Бывшая автомобильная дорога, ведущая в Новоалександровку, все еще иногда простреливается НВФ. Поэтому безопасно добраться в село можно узким проселком, который через силу преодолевают военные автомобили. Сегодня только ими доставляют в село продукты, медикаменты и при необходимости вывозят жителей в Попасную. «Местные жители немного насторожены и напуганы близостью военных. Но мы со своей стороны стараемся создавать позитивный имидж украинского военнослужащего. Помогаем чем можем», – рассказал боец Константин.

«У человека должна быть надежда. Без надежды это не человек. Надо на что-то хорошее надеяться», – считает Василий.

Напомним, отдельные подразделения ВСУ улучшили тактическое положение в Донецкой области, заняв 2 села, – Гладосово и Травневое – на луганском направлении.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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