На Луганщине бойцы ВСУ взяли под контроль одно из сел «серой зоны» (Фото). Новости

В Луганской области украинские военнослужащие взяли под свой контроль небольшое село «серой зоны» Новоалександровку (Попаснянский р-н). С 2015 года опорные пункты в окрестностях села были крайними позициями украинских военных с одной стороны, и позициями незаконных вооруженных формирований (НВФ) – с другой. Об этом сегодня, 31 января, сообщается в сюжете «Военного телевидения Украины».

Так, украинские военные улучшили свое тактическое положение и продвинулись вдоль линии разграничения на несколько километров, взяв Новоалександровку под свой контроль. «В это село мы зашли несколько дней назад, противник время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают снайперы и другое стрелковое оружие. Ночью простреливают из крупнокалиберных пулеметов, но мы крепко вцепились в этот кусок земли. Потому что это наш кусок земли. Так будем продвигаться дальше потихоньку, но не останавливаясь», – рассказал военнослужащий ВСУ Константин.

По данным переписи населения 2001 года, население Новоалександровки составляло 124 человека. С началом боевых действий их осталось менее 20. Газа в селе никогда не было, электричества – с лета 2014 года. Один из местных жителей рассказал, что из-за мародеров он ни на день не покинул своей дом. «Если я отсюда уйду, вот там чуть ниже стоит техника сельскохозяйственная: трактора, комбайны, сеялки и все такое прочее. Через 2-3 дня этого здесь не будет. Земли пахал, хлеб выращивал, подсолнух. А вот, бац, и все. Все прекратилось», – поделился Василий.

Бывшая автомобильная дорога, ведущая в Новоалександровку, все еще иногда простреливается НВФ. Поэтому безопасно добраться в село можно узким проселком, который через силу преодолевают военные автомобили. Сегодня только ими доставляют в село продукты, медикаменты и при необходимости вывозят жителей в Попасную. «Местные жители немного насторожены и напуганы близостью военных. Но мы со своей стороны стараемся создавать позитивный имидж украинского военнослужащего. Помогаем чем можем», – рассказал боец Константин.

«У человека должна быть надежда. Без надежды это не человек. Надо на что-то хорошее надеяться», – считает Василий.

Напомним, отдельные подразделения ВСУ улучшили тактическое положение в Донецкой области, заняв 2 села, – Гладосово и Травневое – на луганском направлении.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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