С переменным успехом: Дончане привыкают к связи «Феникс». Новости

В «ДНР» заявляют, что частично уже стабилизировали работу «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Это удалось за счет переподключения «национализированных» станций украинского оператора Life.

По заверениям директора РОС «Феникс» Андрея Рудниченко, по состоянию на 29 января было перепрошито 127 базовых станций Life.

В свою очередь, «министр связи ДНР» Виктор Яценко напомнил, что перегрузка сети «Феникса» связана с «лавиной» новых абонентов, вызванной отсутствием в «республике» сигнала Vodafone (МТС). «Только за январь мы имеем 300 тыс. подключений. Для сравнения – за весь 2017 год их было 355 тысяч. Соответственно, столь лавинообразная тенденция подключений напрямую связана с качеством сервиса, который мы можем предоставлять», – сказал Виктор Яценко на брифинге в Донецке.

Рудниченко уверяет, что для полноценной работы «Феникса» необходимо еще одна-две недели.

Тем не менее, отдельные жители Донецка уже заметили с 30 января улучшение в работе местного оператора, что дозваниваются уже не с 20-го раза, а с третьего-пятого, а иногда и с первого. Своими наблюдениями люди делятся в соцсетях:

Евгения: «У меня все звонки по Фениксу проходят с первого раза. Пока осечек не было»;

Cветлана: «Но с первого раза удается уже чаще. Утром было трудно с дозвоном, пришлось смс-ить»;

Natan: «Текстильщик – прям отлично. Максимум – с третьего»;

Ирина: «Дочь не могла с утра ко мне дозвониться. Я звонила со второго-третьего раза»;

Сергей: «80% звонков – с первого. Но раза два дозванивался с 3-5-го»;

Александр: «Есть и 2-джи. Второй день рулит (это по всему городу, основные трассы), и звонки, в принципе, с первого раза. Покойный Лайф помог Феникс».

Но положительные тенденции отметили не все, особенно проблемно в иных городах:

Lena (Донецк): «Очень по-разному, когда с первого, а когда и с 7-8 раза дозванивалась, но не с 15-го, как бывало»;

Елена (Донецк): «Ужас сегодня особенный – такси утром вызвала с 15 раза, в течение дня вообще не дозванивалась. Аж, до психов. Оно у них, наверное, от района зависит»;

Михаил (Донецк): «С переменным успехом»;

Марина: «Когда как ... то сразу, а то с пятого захода – сеть типа занята...»;

Наташа: «Макеевка и Шахтерск еще очень тяжело. С первого-второго раза только рано утром, по выходным. А так еще с 9-го раза и далее»;

Ирина: «В Горловке все печально со звонками, а интернет удивил – грузится моментально»;

Но пока в «ДНР» остается проблемой приобрести стартовый пакет «Феникса». Как поясняет «минисnр связи ДНР», еженедельно по отделениям «Почты Донбасса» развозится 100 тысяч карт. «Мы чисто технически не можем резко нарастить сейчас объемы, поскольку изготовление чипов требует определенного времени. Они изготавливаются на двух заводах и пока изменить график их выпуска по нашему желанию они не в состоянии. Но закроем и эти потребности», – сказал Виктор Яценко.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января абоненты «Феникса» в «ДНР» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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