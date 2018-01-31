Жители Мариуполя обнаружили во дворе повешенную на дереве женщину (Фото). Новости

Сегодня, 31 января, в Мариуполе (Донецкая обл.) жители многоэтажки во дворе своего дома обнаружили труп неизвестной. На месте работали сотрудники полиции и следователи. Они опрашивали прохожих, чтобы опознать тело и выяснить обстоятельства смерти.

Женщина висела на дереве возле дома №141 на пр. Металлургов.

Дерево, на котором нашли повешенную, находится напротив подъезда Натальи. В 8 утра она с супругом спешила на рынок купить продукты. Увиденное – шокировало их.

В этом же доме находится парикмахерский салон. Одна из сотрудниц тоже стала свидетелем произошедшего. «Это было жуткое зрелище», – сказала она.

Еще одна жительница подъезда увидела повешенную из окна своей квартиры и вызвала полицию. «Она висела, видать, еще было темно. Потому что она не могла… люди-то идут рано утром на работу», – отметила женщина.

Еще одна из жительниц этого дома рассказала, что ее разбудил шум на улице, она слышала крики ночью. Было похоже на скандал, в основном она слышала мужские звуки.

По словам очевидцев, которые увидели все это из окон, рядом с телом погибшей некоторое время находился мужчина в спортивном костюме.

Что толкнуло человека в петлю, выясняет следствие. А также – был ли это суицид, а может убийство. «На данный момент проводятся следственные мероприятия по установке личности. Женщине около 30-40 лет на вид. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Если будут какие-то предпосылки к тому, что это совершено преступление против жизни человека, то будет переквалификация статьи», – сообщил пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин.

По материалам видеосюжета Телеканала «ТV-7 Мариуполь» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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