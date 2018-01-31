Хоть с террористами, хоть с Захарченко: Для освобождения пленных нужны переговоры со всеми. Новости

Основная проблема Украины в переговорном процессе по освобождению заложников на Донбассе и в Крыму – это отсутствие стратегии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, в ходе круглого стола «Как освободить пленников Кремля» заявила юрист Украинской хельсинской группы по правам человека Надежда Волкова.

«Беспокоит то, что у государства отсутствует всеобщее видение того, какие инструменты есть в распоряжении, как их использовать для эффективного освобождения. Нужно провести стратегическое планирование. Координация также важна. Это нужно для того, чтобы полностью увидеть картину, проблемы, которые мы имеем, а также увидеть спектр инструментов, которые есть в наличии, а которые нужно еще развивать. И тогда уже привлекать разные ресурсы для реализации этого видения», – рассказал юрист, отвечая на вопрос корреспондента «Донецких новостей».

Кроме разработки глобальной стратегии по освобождению заложников, правозащитники рекомендуют украинским чиновникам добавить правовое измерение к этому вопросу и определиться со статусом «военнопленный» и «гражданский заложник». «Мы настаиваем на том, что Украина должна признавать статус этих лиц, потому что у статуса есть определенные гарантии. Это защита от нарушения прав военнопленных и гражданских заложников […] Например, когда они освобождаются и возвращаются домой, они не должны преследоваться государственными органами безосновательно. Также к статусу этих лиц привязаны и социальные гарантии», – отметила Волкова.

Что касается инструментов по освобождению, то тут юрист уверена, что в первую очередь, все силы нужно направить на разработку дипломатических каналов, сотрудничество с разными посольствами, консульствами. «Потому что, как свидетельствует последний обмен, который состоялся 27 декабря, там не только Минский формат был задействован. Решающую роль там сыграл формат Сурков – Волкер. И я думаю, что Украине надо сейчас направить усилия на наработку этих связей и разработку этих каналов», – считает правозащитница.

И еще одной проблемой, по мнению юриста, является избирательность украинских переговорщиков. Чиновники не должны вести переговоры только с теми, кто «им симпатичен». Тут нужно исходить из позиции эффективности таких переговоров и не ограничиваться узким кругом контактов. «Международный опыт говорит о том, что все средства хороши в данном моменте. И когда мы слышим, допустим, представителя Министерства юстиции, который говорит о том, что мы не будем вести переговоры с террористами, это немного, наверное, категорично. Потому что с точки зрения прав человека, гуманитарного права, вы ведете те переговоры, которые будут эффективными и которые в итоге будут результативными. И в данном случае наше мнение таково, что все средства хороши», – уверена Волкова.

Как отмечалось ранее, донецкий ученый-религиовед Игорь Козловский (который два года находился в плену «ДНР») в ходе круглого стола также акцентировал, что в переговорном процессе зачастую вопрос освобождения зависит от решения конкретной персоналии. «Работает личностный фактор. Это же люди. И если того или иного избранника считают врагом той территории, имею ввиду ОРДЛО*, если личность, допустим, Захарченко, который считает, что этого человека нельзя обменивать. Это тоже будет мешать. Поэтому нужно работать с личностями», – отметил Игорь Козловский.

По его мнению, нужно использовать все персоналии, даже если украинская сторона не симпатизирует личности того, кто может повлиять на решение. «Я знаю из своего опыта, что пытки прекратились тогда, когда впервые выступил посол США. Как только он выступил, они прекратили все пытки. И это фактор, который работает. Да, им не симпатичен Земанд, который лично ездил к Путину по поводу освобождения. Да, у него есть позиции, которые ни я, ни вы не разделяем, но он все-таки человек. И если через этого человека, который находится в дружественных отношениях с Путиным, можно влиять, чтобы было освобождено то или другое лицо, то мы должны использовать такой фактор», – отметил ученый.

Напомним, на сегодняшний день из плена «Л/ДНР» уже освобождены или найдены 3221 человек, однако еще 108 человек незаконно удерживаются на неподконтрольной Украине территории.

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