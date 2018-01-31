Гарантий безопасности ремонта «Vodafone Украина» в «ДНР» в Минске не дали. Новости

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске не получила гарантий безопасности для ремонтников украинского оператора мобильной связи «Vodafone Украина». Об этом сегодня, 31 января, сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook.

«ТКГ в Минске так и не смогла получить гарантий безопасности для ремонтников Водафон. К сожалению», – уточнил заместитель министра.

Ранее сообщалось, что сегодня, 31 января, в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Как отметила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, на непоконтрольной территории продолжают блокировать проведение аварийно-восстановительных работ для обеспечения людей мобильной связью. Этот вопрос украинская сторона особенно жестко поставила на заседании Трехсторонней контактной группы. «Мы требуем предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Еленовка, которые починили бы соответствующие технические устройства, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины», – уточнила пресс-секретарь Кучмы.

Напомним, что в «ДНР» заявляют, что частично уже стабилизировали работу «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Это удалось за счет переподключения «национализированных» станций украинского оператора Life..