Америка будет вводить санкции, пока РФ не выведет войска из Донбасса, – посол Украины в США. Новости

США будут вводить новые санкции против Российской Федерации, пока она не выведет свои вооруженные силы с неподконтрольной территории Донбасса. Об этом в эфире телеканала «112 Украина», комментируя опубликованный в «кремлевском докладе» список лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

«Личные отношения здесь ничего не стоят, потому что действует "машина" Соединенных Штатов, принята стратегия национальной безопасности, в которой все четко очерчено. Президент России Владимир Путин серьезно отреагировал. Во-первых, он обратил внимание, что по санкционному "кремлевскому списку" это еще не все. Сам сказал, что есть другая часть, которую он еще не видел. Он и не мог видеть – она тайная», – говорит он.

По его словам, именно в тайной части «кремлевского доклада» есть «очень серьезные вещи» о высших эшелонах власти России и их родственников. «Послание очень простое – мы вас увидели, ваши действия под контролем и, если вы не будете их менять, тогда мы будем рассматривать вас, как определенную угрозу национальным интересам страны. Это сильный месседж и в отношении противодействия агрессии России, предоставления Украине летального оружия, санкционного режима», – сказал Чалого.

Чалый убежден, что будут санкции США – «это процесс, который уже не остановишь без изменения подхода России». «Это консолидированный шаг и законодательной ветви власти – Конгресса, и исполнительной власти – администрации президента США Дональда Трампа по имплементации санкций. В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко говорится, что закон о противодействии противникам США через санкции, а там указывается Россия, принят именно из-за российской агрессии против Украины и аннексии Крыма, поэтому, очевидно, что будут дальнейшие шаги», – считает он.

Украинский дипломат добавил, что изменение подхода России заключается в выводе войск из Донбасса, возвращении всех украинских пленных и задержанных, закрытии границы с помощью международной миротворческой миссии ООН и возвращении к восстановленному суверенитету и территориальной целостности Украины. «Иначе – не только санкции, но и весь комплекс мер будет оказывать давление на Россию. Другое дело, что это не давление, которое дает эффект моментально, но мы уже видим, что линия, которая велась не один год, она уже приводит к результатам», – заявил Чалый.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки включили в санкционный список десять «министров Л-ДНР».

Напомним, Америка существенно расширила санкционный перечень россиян и компаний, против которых введены санкции.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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