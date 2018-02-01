В Славянске ремонтируют роддом: Потратят 36 млн грн. Новости

В Славянске в роддоме начат капремонт. Пока что строительные работы проводятся в подвальном помещении и хозпостройках, однако в проекте стоимостью 36 млн грн предусмотрена реконструкция всего здания.

Сейчас строители демонтируют старую плитку и штукатурку в роддоме: здание подготавливают к капитальному ремонту.

Ремонта в зданиях родильного отделения, построенного в 70-е годы, не было с момента их ввода в эксплуатацию.

Помимо облицовки и термомодернизации, в проекте предусмотрены замена электропроводки, пожарной сигнализации, труб водоснабжения и отопления. Обновят и некоторое оборудование. «Замена дверей всех планируется, оборудования, ремонт пищеблока, вспомогательный комплекс с заменой оборудования», – рассказывает завхоз Славянского родильного дома Зоя Щербакова.

Сейчас ремонт идет в подвале и прачечной. Когда очередь дойдет до палат, рожениц Славянска и района распределят в роддомы ближайших городов. Когда это произойдет – пока неизвестно, реконструкция рассчитана на 2 года.

36 млн грн на ремонт выделили из Госфонда регионального развития.

По словам начальника горотдела здравоохранения Елены Джим, в Славянске также ремонтируются и другие лечебные учреждения: в частности, за счет средств облбюджета проводится ремонт в детской больнице и ряде отделений городской клинической больницы. «Ремонтами охвачены почти все лечебные учреждения в городе. Ремонт проводится на 9 объектах. Стартуют ремонтные работы в двух поликлиниках», – отметила Елена Джим.

В течение двух лет на ремонт различных объектов здравоохранения в Славянске из различных источников финансирвоания планируют потратить свыше 50 млн грн.

По материалам видеосюжета ТК «Донбасс» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»