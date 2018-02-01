В Покровске на 20% может подорожать школьное питание . Новости

В Покровске (Донецкая обл.) дорожает стоимость питания в школах. Пока что стоимость комплексных обедов увеличивается на 2 грн, однако с 1 марта стоимость может увеличиться на 20%. Об этом говорится в сюжете ТК «Донбасс».

Закупкой продуктов и организацией питания в школах Покровска занимаются местные предприниматели. Одна из них – Татьяна Дудник – обслуживает 5 школ. В них школьные обеды подорожали с нового года на 2 грн. «Мы кормили на 13 грн, сейчас на 15 – на 2 грн подорожала» – рассказала Дудник.

По ее словам, подорожание связано с тем, что возросла стоимость электроэнергии, заработная плата.

При этом большинство предпринимателей еще подсчитывают сумму возможного подорожания школьных обедов. «Если будет подорожание по предприятию – то будет на 20% абсолютно на все: чай, макароны, картофель, хлебобулочные, мясные изделия. Если будет – то с 1-го марта», – говорит предприниматель Юлия Рыбка.

Сами школьники уверяют: школьный обед сытный и доступный по цене.

Поставщики утверждают, что подорожание обоснованное, так как увеличилась цена продуктов.

В горотделе образования говорят о том, что не должны контролировать стоимость школьных порций. «Предприниматели должны выходить на родительсую общественность и убеждать (в необходимости повышения – ред.)», – сообщила начальник отдела образования Покровского городского совета Марина Голуб.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»