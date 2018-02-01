В Мариуполе елки после праздников превращают в топливо для котельных (Фото). Новости

В конце января-начале февраля пришло время избавляться от праздничных сосен. Медики утверждают, что держать в доме елку больше чем 3 недели – опасно для здоровья: на хвойных могут появиться клещи или грибок. Зачастую отслужившее дерево выбрасывают просто на улицу. В Мариуполе (Донецкая обл.) ели утилизируют. Об этом рассказали коммунальщики.

В новогодние праздники мариупольцы все чаще предпочитают украшать свои дома искусственными елями. Но любителей нарядить живое дерево также хватает. Местные жители говорят: настоящие елки дают атмосферу праздника, запах хвои, а в искусственных – одна «химия».

Выброшенных лесных красавиц ждет переработка. Сотрудник КП «Зеленое строительство» загружает ель в отверстие дробильного аппарата. Процесс полностью автоматизирован: в считанные секунды дробилка превращает деревья в щепу.

«К нам на диспетчерский пункт поступает звонок от коммунальных служб, о том, где складируются эти елки, мы приезжаем, забираем – и утилизируем их», – рассказывает директор КП Александр Шульга.

В этом году елей немного, но работы сотрудникам «Зеленстроя» хватает. Перерабатываются также ветки, оставшиеся после обрезки деревьев. Затем полученную щепу собирают и отправляют в котельные, которые работают на твердом топливе.

По материалам видеосюжета телеканала «Донбасс» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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