Издевательство по талонам: В Донецке за «Фениксом» до сих пор огромные очереди (Фото). Новости

В «ДНР», несмотря на обещания «министра связи» Виктора Яценко, так и не смогли справиться с поставками необходимого количества стартовых пакетов «республиканского» мобильного оператора «Феникс». В пунктах продаж до сих пор многочисленные очереди, такая ситуация сохраняется с 12 января.

Так, жители Донецка разместили в соцсети фото очереди за «Фениксом» на Главпочтамте 31 января:

Как поясняет дончанка Ольга, нужно приезжать задолго до 8:00: «Занимаешь живую очередь, в 8:00 открывается почта и в день выдают 300 талончиков. В 11 часов люди получали 100-е. Так что считайте по времени сами».

«Так вы попробуйте еще внутрь почты попасть. Очередь каждый день все больше и больше. По спискам стоят», – подтверждает Максим.

Жители считают такую ситуацию просто издевательством:

Евгения: «Ужас! Издеваться так над людьми! Голосовали за свободное мнение и русский язык, к чему довели? Верхушка гребет бабло, а народ отодвинули лет 50 назад. Слов нет»;

Федор: «Просто жесть…»;

Даша: «Издеваются над людьми, как хотят!»;

Наталья: «Захарченко молодец! Люди стоят на улице, на морозе, как стадо!.. А сСтолько же людей внутри? Жесть. Довели людей».

При этом дончане отмечают, что такая ситуация не только на Главпочтамте. «Почему до сих пор не восстановлена связь? Почему на почту Текстильщика завозят в день по 30 пакетов "Феникса" при очереди в 400 человек?», – пишет Дана.

Люди подметили, что столпотворения дополнительно усилились после новшества «властей» об ограничении выдачи числа стартовых пакетов: если раньше человек мог получить до 5 шт. на свой паспорт и обеспечить «Фениксом» своих родственников, то сейчас «в руки» выдают до 2 шт. Соответственно, больше людей должны стоять в очереди:

Александр: «2 карты в руки и дело шьют за перекупство. Собирают номера объявлений о продаже "Феникса"»;

Сергей: «Но судя по сложившейся ситуации, у перекупов симок меньше не стало, а люди по 5 раз очередь отстаивают и не могут купить. Мне еще нравится ситуевина, когда купил симку у барыги и ее блокируют (новое решение руководства "Феникса", – прим.). Т.е. вы, су*и, не можете обеспечить людей связью. А когда экстренно тебе нужна связь, виноват ты, а не барыга. Зачем бороться с перекупами, если можно нагнуть народ, республика-то народная».

В первые дни жители еще верили обещаниям «властей», и их заверениям, что в невосстановлении Vodafone виновата украинская сторона. Но после 19 января, когда связь появилась в соседней «ЛНР», в дискуссиях в соцсетях участвуют все больше разочаровавшихся. Все чаще люди обвиняют «власти ДНР» в наживе на продаже «Феникса», и что специально на коммутатор Vodafone не подают электричество:

Антон: «Да уроды они, сами выключили связь»;

Иван: «А ведь достаточно просто включить рубильник»;

Наталья: «Сегодня была в центральном офисе Водафон [в Донецке на Крытом рынке]. Все отремонтировано давно. Сама ДНР не подключает питание. Водафону тоже не по приколу на бабло линять. Донецк – миллионник, все сидели на МТС. У большинства работа, родственники в Украине. Нам "Феникс" сделал лажу: звонки в Россию – по 5руб. минута, а в Украину – аж 10 пуб. Пипец! Все счастливы и довольны. Спасибо, что переживаете за свой народ!»;

Виталий: «Все равно люди думают, что это специально было сделано. Ведь на стартовых пакетах "Феникс" много заработает»;

Олег: «Не переживайте, распродадут "Феникс", сделают кассы, а потом может и подключат МТС. И так понятно, почему так сделали со связью, – чтобы баблишка заколотить»;

Александр: «Народ, вам не стыдно? Как можно хавать все это де**мо?.. Не способствуйте обогащению жуликов, которые все это спланировали! В Луганске связь есть, дело не в украинской стороне, включите мозги!»;

Ирина: «Пожалуйста, верните МТС! И так жизнь стала не легкой, а теперь и связи нет с родственниками»;

Юрий: «Мне СМС пришла, что меня Водафон на тариф перевел для неподконтрольных территорий. Но пофиг на тот тариф, главное чтобы он завелся!».

Некоторые уже шутят, что стартовый пакет «Феникса» теперь самый дорогой подарок и лучшая форма взятки:

Ирина: «Теперь вместо стандартного набора "шампанское +конфеты" в качестве "отблагодарить", будут "Фениксы" носить»;

Ирина М.: «Что подарить любимой/любимому на 14 Февраля? Ответ очевиден!»;

Слава: «Скоро при продаже квартир в перечне: пластиковые окна, счетчики, мебель.. первым пунктом будет – Ловит Водафон!».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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