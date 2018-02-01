В «ДНР» предупреждают абонентов «Феникса» о мошенничестве, – реакция соцсетей. Новости

В «ДНР» заявляют о том, что зафиксирован новый вид мошенничества – посредством звонков «операторов» абонентам «республиканского» оператора «Феникс» с попытками выведать личные данные. Однако местные жители в соцсетях высказывают откровенное недоверие подобным сообщениям, отмечая бессмысленность подобных «мошеннических действий» и их сложной реализации из-за проблем со связью.

В частности, по заявлениям «минсвязи ДНР», абоненты мобильного оператора «Феникс» сообщают о том, что им поступают звонки якобы от оператора «министерства связи», который просит назвать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и номера сим-карт, которые они приобретали на свой документ.



«Министерство связи ДНР» опровергает причастность к подобным звонкам. «Мы не обзваниваем наших абонентов и, тем более, не запрашиваем никакую личную информацию. Поэтому обращаюсь к жителям Донецкой народной республики с просьбой не сообщать посторонним людям по телефону никакие личные данные», – сказал «министр связи» Виктор Яценко.

Жители Донецка и Макеевки с недоверием отнеслись к сообщению о мошенничестве. Первый веский аргумент – дозвониться по сети «Феникс» с первого раза по-прежнему невозможно. Также пользователи соцсетей интересуются, зачем может понадобиться запрашиваемая информация:

Марина: «Бедные мошенники, какие надо нервы иметь, чтоб куда-то дозвониться»;

Елена: «У меня два вопроса: каким образом эти мошенники дозваниваются до абонентов, если связь отстой? И на кой им это надо – паспортные данные и все остальное?»;

Елена: «Просто интересно, как они дозваниваются, я уже третий день никуда не могу позвонить, связь – кошмар»;

Алексей: «Зачем кому-то такая информация... Взять кредит в республиканском банке!»;

Абдулла: «Обчистить карточки с деньгами, только и всего! Телефонные карточки»;

Алексей: «Да уж. Наворуют они от души. Столько геморроя из-за копеек, серьезные мошенники».

Многие напрямую называют мошенниками самих сотрудников «Феникса»:

Евлампий: «Одни хитро*опые пытаются поймать других хитро*опых...»;

Иван: «Осторожно! Воры и мошенники из "Феникса" не терпят конкуренцию. Вор у вора шапку украл! Никогда не будет качественной связи на ворованном. Если ляжет и "Феникс" – это будет коллапс. Разумные никогда не оставляют канал связи без дублирования. Только это не про них. Интернет теперь через Ростов по одному кабелю. Порвется – выключится все»;

Иван: «Кстати, а что эти мошенники будут делать с персональными данными? Неужели блокировать сим-карту? Может, сказочные балаболы заврались?»;

Ivan: «Осторожно, в городе орудуют мошенники! Они называют себя министрами какого-то дээнер, выключают мобильную связь и впаривают какой-то "Феникс"».

Также в интернете продолжают шутить над «Фениксом». К примеру, пользователи сообщества из Донецка пишут рекламный пост от якобы ясновидящей:

«Дозвонюсь в Украину на Vodafone по фотографии, поставлю защиту на приобретение стартового пакета "Феникс" втридорога. Также: снятие порчи с вашего телефона. После чего вы сможете дозваниваться с "Феникса" на "Феникс" всего лишь с третьего, а то и со второго раза».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Как сообщалось, в связи с нехваткой стартовых пакетов «Феникса» опять отмечаются большие очереди в почтовых отделениях «ДНР». «Занимаешь живую очередь, в 8:00 открывается почта и в день выдают 300 талончиков. В 11 часов люди получали 100-е. Так что считайте по времени сами», – описывают дончане ситуацию на Главпочтампте.

Также сообщалось, что в «ДНР» с 30 января на сайте «республиканского» предприятия «Почта Донбасса» запущен сервис, который отражает наличие sim-карт местного мобильного оператора «Феникс» в отделениях почты.

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